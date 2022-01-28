25 пологів на рік проти необхідних 150. У Новгороді-Сіверському намагаються зберегти пологове відділення, яке з початку року не змогло отримати пакети від Національної служби здоров’я через малу кількість пологів. Зараз пологове у Новгороді-Сіверському працює без пакетів НСЗУ, протягом тижня тут народилося двоє немовлят. Докладніше – у статті.

Служба здоров’я не може сама змінювати визначену Кабінетом Міністрів кількість пологів на рік, щоб підписати пакет на надання меддопомоги при пологах, сказала директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна. Єдиним виходом зберегти пологове й отримувати фінансування як за пологи, бачить лише в збільшенні кількості пологів.

"Постанову ніхто змінювати не буде. Кількість пологів маленька. З цим треба щось робити – намагатися збільшувати кількість пологів. Пологове тільки відкрилося. То в 2022 році намагатися набрати 38 породіль за три місяці".

Наталія Дайнеко народила сина у понеділок (24 січня 2022 року, - ред). Привезли її з Кам’янської Слободи, це 30 кілометрів від Новгорода-Сіверського. Найближчі пологові відділення, які мають пакети з НСЗУ, розташовані на відстані 200 кілометрів від її села. Це Корюківка і Чернігів.

За словами породіллі вона тут народжувала вдруге.

"Мені тут комфортно, і набагато ближче. А то поки довезуть, бозна-що може по дорозі трапитись".

ФОТО: Суспільне Чернігів Новгород-Сіверське пологове відділення

Ще одну породіллю на пологи привіз чоловік з Костобоброва. Вже в лікарні з’ясувалось, що у жінки дуже високий тиск.

"До нас приїхала молода жінка 34 років з дуже високим тиском. Звичайно, в такому стані жінка не може бути транспортована за 200 кілометрів. Ми провели кесарів розтин, ми провели стабілізацію тиску. Зараз дитина і мати знаходяться в задовільному стані", – розповіла директорка Новгород-Сіверської лікарні Олена Набхан.

ФОТО: Суспільне Чернігів Олена Набхан

Пологове відділення в Новгороді-Сіверському закрили у 2020 році, а у квітні 2021 року воно відкрилось знову. З того часу тут народилось 25 немовлят. Відтоді знайшли фахівців і доукомплектували матеріально-технічну базу – щоб відповідати вимогам НСЗУ та отримати пакет на надання меддопомоги при пологах.

"Є кімната для перинатальної діагностики, яка має ультразвуковий апарат, на якому проводимо скринінги. Є сучасний кардіотокограф, який дозволяє нам робити моніторинг стану плоду, стану маткових скорочень. Плануємо оновити акушерське ліжко", – повідомила Набхан.

ФОТО: Суспільне Чернігів Місце для новонародженої дитини

Оснащене і місце для новонародженої дитини, додала лікарка педіатр-неонатолог Тетяна Ірха. Тут можна виходжувати немовлят до 1 кілограма.

"Для стабілізації новонароджених одразу з пологової зали у нас є: реанімаційний стіл з джерелом променистого тепла, є датчик сервоконтролю, тобто апарат сам утримує необхідну температуру. У нас є все для первинних реанімаційних заходів: монітор для вимірювання сатурації дитини, бокс, який створили на невідкладні стани, тут є все".

ФОТО: Суспільне Чернігів Тетяна Ірха

Однак служба здоров’я підписувати з лікарнею пакет на меддопомогу при пологах відмовилась. Лікарні сплатять за пологи, як за терапевтичні випадки.

"Звичайні пологи – 15 тисяч тариф зараз, а за терапевтичним пакетом буде близько 10, якщо враховувати різні складнощі – від 7 до 10", – відповіла Вікторія Мілютіна.

Обидві жінки, які народили в Новгород-Сіверському пологовому цього тижня, до іншої лікарні, яка знаходиться ще далі, не доїхали б, розповіла директорка Новгород-Сіверської лікарні. Лише вчасно надана допомога врятувала їм і їхнім дітям життя.

"Ми не зможемо убезпечити наших дітей та онуків, бо вони повинні будуть їхати за 200 кілометрів по небезпечній дорозі з майже відсутнім твердим покриттям. Те що вони роблять – це дискримінація і лікарні, і людей, і наших професіоналів".

Сама Олена Набхан — лікарка акушер-гінеколог кандидат медичних наук з міжнародним досвідом роботи та прийняла понад 10 тисяч пологів оперативних та неоперативних.

"Вони кажуть, що у нас мало пологів. Але це ж не є питання лікарні, це є питання держави. І саме НСЗУ має обговорювати з державою критичну ситуацію демографічну. І саме держава має створювати умови для повернення нашої молоді додому. І саме держава має створювати пріоритети сім’ї, народження дітей. А ми, лікарні, підтримаємо".

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