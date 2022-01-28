Чому на Хмельниччині виступають проти видобування граніту в кар‘єрі

Два десятки жителів сіл Марківці й Головчинці приїхали сьогодні на чергову сесію Летичівської селищної ради. За словами старости Марківець і Горбасіва Володимира Ліповуза, вони вимагають від депутатів підтримати рішення селян і звернулися до Державної служби геології і надр, щоби власникам земельної ділянки поблизу населених пунктів не надали дозвіл на видобування граніту. Чому люди проти – з’ясовувало Суспільне.

Другий у цій місцині кар’єр з видобування граніту ще не створений, а жителька села Марківці Ніна, яка живе на краю населеного пункту, показує, де його планують розташувати. Жінка каже: за менш, ніж 200 метрів від її городу. Додає: "Переніс високовольтну лінію, площу звільнив, там поставив трансформатор, загалом, вся йде підготовка до того, що от сніг зійде, буде відкриття кар’єру. Кар’єр на 50 років розрахований".

За її словами, старий кар’єр, де видобувають граніт методом підриву породи, заважає їй спокійно жити: "800 метрів від нашої хати. Вже один є кар’єр. То як там вибухи відбуваються, тут земля вся гуде. Аж після звук доходить, що вибух. На тій глибині. А тут шо вже має бути?"

Від вибухів на старому кар’єрі за півтора кілометри потерпають і жителі Головчинець. Мешканці будинку на вулиці Шевченка, 128 кажуть, що бояться, що їхня двоповерхівка 74-го року одного разу розвалиться.

"Я на другому поверсі живу. Коли тут вибух від того кар’єру, то в мене так відчутно, як землетрус. Стелі потріскані, наша хата може й розвалитись. Що це буде? Нам тут яке життя? Гроші переважають над людськими душами. Як це зрозуміти?", - каже Павліна Суслик з Головчинець.

До розмови приєднується інший житель Головчинець, Іван Хоменко: "Пилюка страшна, вибухи, скло навіть вилітає, лопаються стіни в хаті, навіть монастир он стогне, що в них розколовся купол".

Житель Головчинець з тієї ж вулиці Шевченка Сергій Вознюк каже: новий кар’єр розташується значно ближче від старого, і перед його створенням мали б спитати думку громади. Каже: в 2019-му році випадково дізналися, що роблять громадські слухання. Та додає: "Майбутні власники привезли охорону чоловік 40 «таких» хлопців, ще автоматів не було в руках, і все. Оце, не дивлячись на думку громади, вони все одно продовжать".

Ніна із Марковець каже: люди згуртувалися й виступають проти кар’єру, звертаються в різні інстанції, та відповіді або нема, або вона громаду не влаштовує. "Не знаю, чи поборемо, чи ні. В нас - пенсії, а в них - мільйони", - додає жінка.

Із вимогою звернутися до вищих урядових інстанцій, аби не дозволили створити кар’єр, ініціативна група сіл прийшла на сесію селищної ради. Та їхнє звернення депутати не підтримали.

Летичівський селищний голова Ігор Тисячний коментує: "Вони не те, що не проголосували, вони хочуть розглянути його детально, вони хочуть послухати представника кар’єру. Все. Це серйозне питання. Ми його знаємо. Це ж не те, що людина десь підпільна. Він мусить прийти".

Та обіцяє запросити представника кар’єру на засідання постійної комісії. Каже, що в Летичеві його знають: "Я особисто, як голова, стою на тому, щоб розібратися в цьому питанні. Якщо воно дійсно шкідливе, не дозволити до роботи".

Староста села Володимир Ліповуз каже: у шкідливості старого кар’єру селяни переконалися. "Крайня точка до села, залишок каменю - 290 метрів, це дуже близько, а роботи будуть проводитись вибуховим методом. Це велика проблема для людей. Це і вода, і екологія, і пилюка, і радіація - все буде, - додає чоловік.

Житель Марковець Валерій Кулибаба каже: "Дозвіл є, а оцінки, згідно закону України про оцінки впливу на довкілля у кар’єру, немає. Вони не мають права проводити жодні роботи".

Що цього дозволу немає, підтверджує доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Вона каже: вивчала це питання, оскільки ця територія - Щедрівського орнітологічного заказника і належить до Смарагдової мережі. "Річкою Південний Буг проходить найбільший річковий екологічний коридор Всеукраїнського значення. Тому тут є безпекові питання. І найголовніше: дозвіл на цю діяльність має підтверджуватися оцінкою впливу на довкілля. Тобто, тим документом, який на сьогодні передбачається. нашим екологічним законодавством. Такого дозволу пропонований вид діяльності немає", - пояснює доцентка.

Валерій Кулибаба каже: ініціативна група, яка взялася представляти інтереси громади, боротиметься й далі за спокій селян і пернатих та чисте довкілля.

Із власниками земельної ділянки, які, ймовірно, збирають дозволи на відкриття гранітного кар'єру, нашим кореспондентам поспілкуватися не вдалося, як і знайти хоч якісь контакти чи реквізити представництва.

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