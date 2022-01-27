Що не так із водонапірною баштою у Хмельницькому

Житель мікрорайону Гречани у Хмельницькому Віктор Карван на своїй сторінці у соціальній мережі написав про те, що водонапірна башта на вулиці Залізничній становить загрозу для жителів, які проживають неподалік та щодня ходять поруч із нею. Як говорить Віктор Карван, він звернувся в Хмельницьку міську раду, аби дізнатись, на чиєму балансі водонапірна башта, та чекає на відповідь.

Віктор Карван проживає у мікрорайоні Гречани, що в обласному центрі. Щодня разом із онуками йде стежкою попри водонапірну башту, яка, за його словами, небезпечна для перехожих. Поруч із баштою щодня після навчання граються школярі, каже чоловік.

"Мої онуки ходять сюди в дитячий садочок і 20 школу. Основний поток людей з вулиці Волочиської, дітей і мешканців цього мікрорайону проходять цією стороною", - каже чоловік.

За його словами, знаходиться башта на вулиці Залізничній, між будинками 70 та 72. Та розповідає про ймовірну небезпеку: "Там затікає. Відповідно, йде температурний перепад і це все руйнується. Нижня частина тріснула і може в будь-який момент впасти. Якось, коли я йшов до школи, падали дошки. От сусіди збоку теж казали, що вже звертались декілька разів. Якщо вітер, то воно падає прямо на людські обійстя".

Чоловік розповідає, чому не можуть ходити іншою дорогою: "Коли відкрилася школа і забудувався цей район, залишився один нормальний шлях. Тому що ось там є паралельна вуличка. Там стоять знаки «пішохідна зона», але тудою неможливо пройти, тому що машини потоком їдуть з Волочиської. Основний поток дітей, пішоходів йде цією стороною".

Водонапірну башту ввели в експлуатацію у 1944 році, розповідає начальник водопровідного господарства комунального підприємства «Хмельницькводоканал" Олександр Середюк. За його словами, на баланс комунального підприємства її передали у 2019 році. Додає: "Вона не задіяна і не була жодного дня задіяна в процесі виробництва нашого підприємства".

Олександр Середюк розповів, яких заходів вже вжили, аби прохід біля башти був безпечний: "Ті матеріали, які несли загрозу, які могли травмувати людей, демонтовані. А надалі буде розглядатись можливість подальшої експлуатації цієї башти і її подальша доля".

Наразі, каже, у підприємстві розглядається питання демонтажу будівлі: "Це доволі вартісний процес і тривалий. Найближчим часом це точно не буде. Ми розглядаємо це питання, але стоїть питання так, що вона не потрібна".

За словами Олександра Середюка, у водоканалі планують огородити водонапірну башту, поки вирішується питання з її демонтажем.

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