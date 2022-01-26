59 військовослужбовців та 14 цивільних працівників Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького попередили про виселення із кімнат колишнього готелю Жовтневий, що на вулиці Проскурівській, 44, де вони проживають разом із сім’ями. Про це розповів начальник прес-центру академії Іван Галкін. За його словами, міська влада повідомила, що договір оренди, який був укладений з академією, не продовжить, та попросив прикордонників виїхати з приміщення до кінця квітня цього року. Чому чиновники міської ради не хочуть продовжувати оренду та що робити сім’ям прикордонників, Суспільне дізнавалося.

Вікторія Іванова разом із сім’єю у готелі Жовтневий, що на вулиці Проскурівській, проживає 15 років. Наразі вона тут живе з двома дітьми. Чоловік – військовослужбовець, зараз на кордоні з Білоруссю. Про виселення із гуртожитку дізналась з оголошення, яке менше доби висіло у холі, тепер воно зникло, каже жінка.

"Жодних підстав для виселення нам ніхто не сказав. Нас тут проживає понад 80 сімей. З яких приблизно 59 сімей - військовослужбовці. Багато чоловіків зараз і в АТО, і на кордоні з Білоруссю. Також військові пенсіонери, мати-одиначка, багатодітні сім’ї, тобто, всі схвильовані", - говорить Вікторія.

Та додає: не уявляє, як із двома дітьми, без чоловіка, переїжджати в інше житло. Та й, каже, їхня родина наразі не може дозволити собі винаймати квартиру.

"Платимо ми в зимовий період 3 тисячі, а в літній період менше. Нам квартира тут, в центрі міста, 7 тисяч, а, може, навіть і більше буде з осені. Це сім’я, це важко переселятись з одного місця на інше. Це для мене дуже болюче питання. І не тільки для мене, для всіх мешканців, тому що всі з малими дітьми. В нас понад 50 дітей проживає", - каже Вікторія Іванова.

15-річна Анна, донька Вікторії, говорить, що переїжджати не хоче: "Ще з малечку я живу тут, вже як 15 років. В мене тут і школа, і додаткові. Для мене це вже таке місце, я не знаю, ну, не хочеться звідси їхати взагалі".

Начальник прес-центру Національної академії держприкордонслужби України Іван Галкін каже: на початку року міська влада попередила академію, що оренду продовжувати вони не планують.

"Міська влада аргументує це питання тим, що це їхня власність. З початку цього роки ми повинні брати участь не як першочерговики для отримання права на оренду цього готелю, а на загальних підставах, разом з усіма брати участь в аукціоні. Але, знову ж таки, акцентую увагу, що це питання ще не вирішено. Ми також писали листи до міської влади стосовно можливого виділення інших житлових якихось площ для наших військовослужбовців або продовження оренди ще на певний період", - каже Іван Галкін.

Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок пояснює: це приміщення - нежитлове і надавалось міської радою для тимчасового користування. Питання з житлом для прикордонників має вирішувати керівництво академії.

"Оскільки змінилось законодавство, орган місцевого самоврядування не може безкоштовно надавати в користування нежитлові приміщення. За нього треба платити оренду. А прикордонна академія не готова платити орендну плату, тому що на те грошей у них, як вони сказали, немає. Вони не платять оренду. А якщо платять, то, можливо, академії. Ми про це не знаємо. Міський бюджет не отримує від цього ні копійки. Воно передано в безкоштовне користування. Швидше за все, люди сплачують комуналку", - каже Василь Новачок.

Як розповів Іван Галкін, керівництво академії найближчим часом має зустрітись із представниками влади міста, аби вирішити питання із продовженням терміну оренди або ж забезпеченням іншим житлом військовослужбовців та цивільних співробітників.

Новини Суспільне Поділля - у Фейсбук та ютуб-каналі