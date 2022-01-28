Сімейні лікарі П’ятого міського центру медико-санітарної допомоги приймають близько 300 пацієнтів у день. Їхня кількість цього тижня збільшилася вдвічі, порівняно з попереднім тижнем. Про це Суспільному повідомив директор закладу Микола Тарасов.

Сімейна лікарка Світлана Гайворонська розповіла, що крісла біля кабінетів лікарів протягом дня не бувають порожніми. Вона додала, що на кожного пацієнта за записом мають 15 хвилин. Цього часу інколи недостатньо, тому й утворюються черги.

Суспільне Черкаси Сімейна лікарка Світлана Гайворонська

"Намагаємось якось із цим справлятись, хтось довше, хтось менше. Всіх, хто записаний на прийом, звісно, ми приймаємо, ніхто не залишається без медичної допомоги. Люди змінилися, раніше були якісь більш відкриті, більше поваги було до лікаря, пацієнти свою агресію і невдоволення виливають на нас", – розповіла сімейна лікарка.

За день, додала вона, оглядає 20 пацієнтів. У половини з них діагностують коронавірус. Якщо стан тяжкий, то госпіталізують, всіх інших консультують телефоном.

"Якщо позитивний, лікуємось дистанційно, за потреби, якщо є погіршення, то або я йду додому, його дивлюсь, або тут під кінець прийому, коли в мене немає людей, я запрошую його", – розповіла Світлана Гайворонська.

Алла Марущик прийшла на огляд. Вона працює і їй потрібен лікарняний лист. Сказала: проблем із записом на прийом до сімейного лікаря не було.

Суспільне Черкаси Черкащанка Алла Марущик

"За один день я записалася. В мене температура, я захворіла, я працюю, мені треба лікарняний", – зазначила пацієнтка.

Марини Чорноус онкохвора, тому медзаклад вона відвідує щотижня. Розповіла, що до сімейного лікаря записується на конкретний час, але потрапити вчасно не може.

Суспільне Черкаси Пацієнтка Марина Чорноус

"Це довго так, бо вона відповідає, коли хтось заходить, і на дзвінки відповідає. Тут можна і годину, і півтори просидіти. Я минулого разу близько двох годин просиділа", – зауважила жінка.

Пацієнти записані на тиждень вперед, розповіла сімейна лікарка Ольга Боровченко. Зауважила, що цього тижня в кабінеті вона працює сама, без медсестри, тому часто доводиться затримуватися на роботі. Сказала, що особисто оглянути може не всіх, але на телефонні дзвінки відповідає і під час прийому пацієнтів.

Суспільне Черкаси Сімейна лікарка Ольга Боровченко

"У нас теж обмежені години прийому, але ми намагаємося всіх прийняти, але це фізично не завжди можливо. Я переглянула ось свій графік, то в мене до п’ятниці усе вже записано. Це ж не тільки з коронавірусом у нас тут, а й планові пацієнти теж є. Інколи я допрацьовую в позаробочий час, заповнюю документи, телефоную пацієнтам", – прокоментувала лікарка.

Люди найчастіше скаржаться на високу температуру і кашель. З такими симптомами відправляють на тест. Чергу, зазначила лікарка, видно із вікна її кабінету. Тест штам не показує, тому вони не знають, який конкретно вид коронавірусу у пацієнтів, додала Ольга Боровченко.

"Чесно кажучи, ми втомлюємось, адже зранку ти сідаєш на прийом і встаєш тільки в кінці зміни, перерв у нас немає", – додала Ольга Боровченко.

За словами директора П’ятого міського центру медико-санітарної допомоги Миколи Тарасова, всього в закладі пів сотні сімейних лікарів. Вони працюють по-максимуму через нову хвилю коронавірусу.

Суспільне Черкаси Директор П’ятого міського центру медико-санітарної допомоги Микола Тарасов

"На початку нового року в нас почався спад. У нас було менше хворих. Ми в день виявляли до десяти хворих. А з цього тижня в нас різке зростання, за день, наприклад, виявили понад 70 хворих", – зазначив він.

За словами Миколи Тарасова, половину пацієнтів відправляють на ПЛР - тести.

Він додав, що станом на 28 січня хворих сімейних лікарів немає, захворіли невролог та один педіатр.

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