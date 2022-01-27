На Черкащині зросла захворюваність на коронавірус — медикиня

У Черкаській області у порівнянні з минулим тижнем (17-23 січня) рівень захворюваності на коронавірус збільшився на 80,4%. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко.

За словами Людмили Кравченко, станом на 27 січня коронавірус підтвердили у понад 11% від загальної кількості населення Черкащини.

"Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у віковій групі 40-59 років: жінок – 60%, чоловіків – 40%. Найменша кількість захворювань зафіксована серед дітей", — розповіла Людмила Кравченко.

Також вона зазначила, що найбільше випадків захворювань зафіксували у Черкаському районі:

"З початку року тут зафіксували понад три тисячі випадків. У решті – в середньому по кількасот".

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. У Черкаській області всім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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