На Черкащині зросла захворюваність на коронавірус — медикиня

У Черкаській області у порівнянні з минулим тижнем (17-23 січня) рівень захворюваності на коронавірус збільшився на 80,4%. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко.
За словами Людмили Кравченко, станом на 27 січня коронавірус підтвердили у понад 11% від загальної кількості населення Черкащини.
"Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у віковій групі 40-59 років: жінок – 60%, чоловіків – 40%. Найменша кількість захворювань зафіксована серед дітей", — розповіла Людмила Кравченко.
Також вона зазначила, що найбільше випадків захворювань зафіксували у Черкаському районі:
"З початку року тут зафіксували понад три тисячі випадків. У решті – в середньому по кількасот".
Що відомо
- Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої"На "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади харчування та розважальні заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має ПЛР-тесту чи "зеленого" ковідного сертифікату (з двома дозами щеплення).Якщо вказані документи є у персоналу та відвідувачів - обмеження не застосовуються. зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
- У Черкаській області всім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.
- В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.
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