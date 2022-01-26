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"Гасили" пожежу та "рятували" людей. На Одещині пройшли навчання ДСНС України та Румунії
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"Гасили" пожежу та "рятували" людей. На Одещині пройшли навчання ДСНС України та Румунії

Ксенія Процепова
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"Гасили" пожежу та "рятували" людей. На Одещині пройшли навчання ДСНС України та Румунії Суспільне Одеса

На річці Дунай в Ізмаїлі, що на Одещині, 26 січня працівники ДСНС України та Румунії провели навчання. Кошти на їх проведення в рамках програми "Безпека на Дунаї" виділив Євросоюз. Делегація з румунського повіту Тулча спостерігала за навчанням та переймала досвід колег, повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.

За однією з чотирьох легенд, які відпрацьовували працівники ДСНС, пасажирське судно "Лебедівка" поблизу румунського кордону спалахнуло, коли на борту перебували 40 членів екіпажу. Для їхнього порятунку з берега спустили рятувальні шлюпки.

Через кригу на річці, до операції залучили важку техніку, у тому числі снігоболотохід "Богун". Керував ним водій-рятувальник Олександр Шушумков:

"Моє завдання було спуститися на воду та евакуювати постраждалих з теплохода "Лебедівка". Снігоболотохід може евакуювати людей з важкодоступних місць, де не під'їде звичайна техніка. Він може плавати, ходити по снігу, болоту, по різних ґрунтах", – розповів чоловік.

"Гасили" пожежу та "рятували людей". На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїСуспільне Одеса

"Пожежа" на судні

"Гасили" пожежу та "рятували людей". На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїСуспільне Одеса

"Гасили" пожежу та "рятували людей". На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїСуспільне Одеса

Врятованих пасажирів працівники ДСНС передавали бригаді медиків. На березі людей оглядали та надавали їм необхідну допомогу до госпіталізації.

"Ми здійснювали другу чергу евакуації й сортування. У нас були люди з травмою ноги, переломом стегна, з кровотечею, яким надавали медичну допомогу на першому пункті сортування й потім передавали нам на другий", – сказав лікар бригади швидкої допомоги В'ячеслав Костенко.

"Гасили" пожежу та "рятували людей". На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїСуспільне Одеса

Надання медичної допомоги

"Гасили" пожежу та "рятували людей". На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїСуспільне Одеса

За легендою наступної частини навчань, судно "Лебедівка" зазнало аварії та сіло на мілину. Аби надати допомогу з берега спустили броньовану бойову розвідувальну машину. Рятувальники називають її амфібією та використовують як на суші, так і на воді.

"Гасили" пожежу та "рятували людей". На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїСуспільне Одеса

"Гасили" пожежу та "рятували людей". На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїСуспільне Одеса

За навчаннями спостерігали рятувальники-члени румунської делегації.

"Я відмітив дуже багато елементів, котрі для мене були цікавими. Особливо це стосується піротехніків, котрі брали участь у навчаннях. Також для мене цікаві були ці "амфібії", ці БДРМ. У нас немає в розпорядженні такої техніки. Хотіли б її також мати у себе, адже вона дуже ефективна", – поділився враженнями офіцер Даніел Петров.

Загальний бюджет для проведення навчань склав 555 тисяч євро, розповіла старша лейтенантка ДСНС в Одеській області Леся Маслянко.

"Для ГУ ДСНС в Одеській області бюджет становив 140 тисяч євро. Найбільша закупка в рамках проєкту був аварійно-рятувальний автомобіль спеціального типу Гусар".

На наступному етапі спільних навчань, делегація рятувальників з України спостерігатиме за процесом порятунку вже з румунського боку Дунаю.

"Гасили" пожежу та "рятували" людей. На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїГУ ДСНС в Одеській області

"Гасили" пожежу та "рятували" людей. На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїГУ ДСНС в Одеській області

"Гасили" пожежу та "рятували" людей. На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїГУ ДСНС в Одеській області

"Гасили" пожежу та "рятували" людей. На Одещині пройшли навчання ДСНС України та РумуніїГУ ДСНС в Одеській області

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