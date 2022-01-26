На річці Дунай в Ізмаїлі, що на Одещині, 26 січня працівники ДСНС України та Румунії провели навчання. Кошти на їх проведення в рамках програми "Безпека на Дунаї" виділив Євросоюз. Делегація з румунського повіту Тулча спостерігала за навчанням та переймала досвід колег, повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.
За однією з чотирьох легенд, які відпрацьовували працівники ДСНС, пасажирське судно "Лебедівка" поблизу румунського кордону спалахнуло, коли на борту перебували 40 членів екіпажу. Для їхнього порятунку з берега спустили рятувальні шлюпки.
Через кригу на річці, до операції залучили важку техніку, у тому числі снігоболотохід "Богун". Керував ним водій-рятувальник Олександр Шушумков:
"Моє завдання було спуститися на воду та евакуювати постраждалих з теплохода "Лебедівка". Снігоболотохід може евакуювати людей з важкодоступних місць, де не під'їде звичайна техніка. Він може плавати, ходити по снігу, болоту, по різних ґрунтах", – розповів чоловік.
Врятованих пасажирів працівники ДСНС передавали бригаді медиків. На березі людей оглядали та надавали їм необхідну допомогу до госпіталізації.
"Ми здійснювали другу чергу евакуації й сортування. У нас були люди з травмою ноги, переломом стегна, з кровотечею, яким надавали медичну допомогу на першому пункті сортування й потім передавали нам на другий", – сказав лікар бригади швидкої допомоги В'ячеслав Костенко.
За легендою наступної частини навчань, судно "Лебедівка" зазнало аварії та сіло на мілину. Аби надати допомогу з берега спустили броньовану бойову розвідувальну машину. Рятувальники називають її амфібією та використовують як на суші, так і на воді.
За навчаннями спостерігали рятувальники-члени румунської делегації.
"Я відмітив дуже багато елементів, котрі для мене були цікавими. Особливо це стосується піротехніків, котрі брали участь у навчаннях. Також для мене цікаві були ці "амфібії", ці БДРМ. У нас немає в розпорядженні такої техніки. Хотіли б її також мати у себе, адже вона дуже ефективна", – поділився враженнями офіцер Даніел Петров.
Загальний бюджет для проведення навчань склав 555 тисяч євро, розповіла старша лейтенантка ДСНС в Одеській області Леся Маслянко.
"Для ГУ ДСНС в Одеській області бюджет становив 140 тисяч євро. Найбільша закупка в рамках проєкту був аварійно-рятувальний автомобіль спеціального типу Гусар".
На наступному етапі спільних навчань, делегація рятувальників з України спостерігатиме за процесом порятунку вже з румунського боку Дунаю.
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