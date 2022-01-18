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В Одесі ексчиновницю судитимуть через отримання хабаря за приватизацію — прокуратура
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В Одесі ексчиновницю судитимуть через отримання хабаря за приватизацію — прокуратура

Діана Зубар
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В Одесі ексчиновницю судитимуть через отримання хабаря за приватизацію — прокуратура Одеська обласна прокуратура

Реєстраторку підприємства Одеської міської ради судитимуть через отримання 1 200 доларів хабаря за приватизацію квартири. Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Жінку підозрюють за 3 ст. 368-4 КК УкраїниПрийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, приватним виконавцем, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи. За даними слідства, жінка одержала кошти за виготовлення та реєстрацію документів. Її затримали під час передачі готового пакету документів та одержання другої частини коштів. Наразі її звільнили з посади.

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