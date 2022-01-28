Нові правила для туристів та платний ВankID: що з 1 лютого

Із 1 лютого 2022-го року починають діяти кілька законів, ухвалених раніше. Деякі з них вплинуть на всіх жителів країни. Перелік змін Суспільне зібрало у матеріалі.

ВankID в Україні стане платним

Система BankID від НБУ із 1 лютого стане платною. Нацбанк запровадив тарифи на послуги, які надають користувачам. Платні тарифи стосуються обслуговування юридичних осіб. Для користувачів додатку «Дія» сервіс лишиться безкоштовним.

ЄС оновив правила в'їзду для туристів

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про зміну правил пересування для туристів. Від 1 лютого 2022-го рішення про перетин кордону ухвалюватимуть на підставі COVID-сертифікату та стану здоров’я людини, а не епідеміологічної ситуації у країні походження.

Нові рекомендації спрямовані на полегшення безпечних подорожей в Європі та пов’язані з поширенням європейського COVID-сертифіката і підвищенням рівня вакцинації. Винятком з правил слугуватимуть регіони зі складною епідеміологічною ситуацією.

Мінімальна ціна на пластикові пакети – 2 гривні

Із лютого запроваджують мінімальну роздрібну ціну на пластикові пакети без ручок. Таке рішення ухвалив уряд. Згідно із законом, роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути нижчими за мінімальну вартість, яку встановить Кабінет Міністрів України.

Із 1 лютого вартість буде такою:

2 гривні за пакети без ручок і бокових складок;

2,5 гривні – без ручок із боковими складками або ж із ручками без бокових складок;

3 гривні – з ручками й боковими складками.

Регулювання цін запровадили для скорочення обігу пластикових пакетів.

Читайте також: