На Вінниччині на пробне ЗНО зареєструвалися 9 002 абітурієнти. Про це нам у телефонній розмові розповів директор Вінницького центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко.

Тривала реєстрація з 5 по 22 січня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Цьогоріч скласти пробні іспити можна з двох предметів. Вартість одного пробного ЗНО 300 гривень.

Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на такі предмети, як українська мова й література, українська мова та математика, каже Кузьменко. На четвертому місці – іноземна мова та історія України. Обирали також біологію, географію, хімію та фізику.

Пробне оцінювання з української мови, української мови і літератури пройде 19 березня. З усіх інших предметів – 26 березня.

А ось реєстрація для участі у ЗНО-2022 розпочнеться 1 лютого. Триватиме до 9 березня 2022 року.

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