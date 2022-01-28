На Вінниччині 508 класів перейшли на дистанційне навчання

На Вінниччині за добу 67 класів перейшли на самоізоляцію. Загалом таких 508. Це ті класи, де коронавірусну хворобу підтвердили хоча б в одного учня. Про це Суспільному у телефонній розмові розповів в. о. начальника обласного департаменту освіти і науки Володимир Буняк.

Що ж до рекомендацій МОН України про перехід навчальних закладів на дистанційне навчання, то інформацію, каже, передали територіальним громадам. Втім, як будуть працювати школи — вирішуватиме дирекція закладу.

"Рекомендація нашої комісії Вінницької області, щоб ми перейшли на дистанційну освіту, але з урахуванням моніторингу. Тому що одні школи у нас є там, де хворих дітей більше 20-30%, а є всього 5%. Там, де дитина захворіла в класі, клас перейшов на дистанційну освіту відповідно до чинного законодавства” ,— каже Володимир Буняк.

Що відомо

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах, врахувавши консультації з Міністерством охорони здоров’я, МОН рекомендувало:

організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів;

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять;

у закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

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