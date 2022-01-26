З пером і чорнильними ручками. У Вінниці провели майстер-клас із каліграфії

Майстер-клас із ручного письма провели для учнів 6 класу першої вінницької школи. Відбувся він у молодіжному центрі "Квадрат". Це вже втретє, розповіла Суспільному вчителька початкових класів Оксана Крот.

Мета майстер-класу — познайомити дітей з історією розвитку письма та популяризувати його.

Учням роздали пера та чорнила. На кожному столі — атрибути, які характеризують той чи інший період розвитку писемності.

"Це виховує зосереженість, охайність, навіть естетичний смак. Я сподіваюся, що діти, які спробують це зробити — піднімуть свій рівень розвитку в каліграфії", — каже Оксана Крот.

Суспільне Вінниця

Участь у майстер-класі взяли два десятки дітей. Дівчата вчились каліграфічному письму, хлопці пером малювали.

"Намагався намалювати кота, перемальовувати речі на столі", — каже Андрій Стангрет.

Суспільне Вінниця

Суспільне Вінниця

Суспільне Вінниця

Суспільне Вінниця

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