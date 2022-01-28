У Давидівці Чернівецької області планують збудувати нову гімназію. Зараз діти вчаться у закладі, який не ремонтували понад пів століття. Приміщення аварійне. Понад 100 мільйонів гривень на ремонт мають отримати з держбюджету.

Про це Суспільному повідомив голова Сторожинецької громади Ігор Матейчук.

"Громада виділить гроші на проведення експертизи й тендерну документацію. Це наша частка. Решта — державний бюджет", – розповів Матейчук.

У гімназії навчається 155 учнів. Ще понад сто дітей, які б могли вчитись, перейшли до інших закладів, розповіла Суспільному директорка Давидівської гімназії Марія Семенюк. За її словами, торік один з корпусів закрили через аварійність.

"Через те, що ми не поміщаємось усі, відкрита друга зміна. Довелось навіть деякі класи розділити на два", – каже директорка.

Взимку в гімназії холодно, а температура в класах опускається до 6 градусів. Косметичний ремонт батьки та вчителі роблять за свої гроші. Нещодавно перемурували грубки та замінили підлогу. Втім робити капітальний ремонт немає сенсу, говорить Семенюк.

Нове приміщення гімназії почали будувати у 2007 році, втім через три року будівництво зупинили через брак грошей. Зараз будівля занедбана, оскільки за нею ніхто не стежить.

"Там перекриті навчальний корпус і харчоблок, вставлені вікна, але частина з них побита. Другу частину корпусу і спортзал ще не встигли закінчити", – каже Семенюк.

Згідно з даними на сайті Prozorro, тендер оголосили 24 січня цього року. Будівництво коштуватиме 100 мільйонів 250 тисяч гривень. Аукціон проведуть 9 лютого. Закінчити будівництво компанія-переможець повинна буде до 31 грудня 2023 року.

Раніше Суспільне Буковина розповідало про те, як навчаються учні школи села Давидівка.

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