Чернівці отримають п'ять мільйонів гривень від Українського Культурного Фонду на розвиток культури. Таку ж суму має виділити міська рада. Гроші спрямують на культурні й туристичні проєкти.

Про це у коментарі Суспільному сказав директор департаменту соціально-економічного розвитку Сергій Бостан.

За його словами, десять мільйонів гривень витратять на облаштування мистецьких просторів у Чернівцях та розвиток туризму. Ідеї проєктів можна надсилати до Українського Культурного Фонду усім охочим. Переможуть ті, які наберуть найбільшу кількість голосів. Подати заявку можна на сайті фонду.

За словами Бостана, відбір розпочнеться в лютому, а проєкти переможців реалізують до кінця року.

Фонд вперше надає фінансування для регіональних ініціатив. Окрім Чернівців, гроші отримають місто Дніпро та Одеса, сказав виконавчий директор Фонду Владислав Берковський.

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