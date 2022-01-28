Лукашенко звинуватив польських прикордонників у "розстрілі" сотень мігрантів

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко у зверненні до народу і парламенту заявив, що польські військові на кордоні з Білоруссю "розстрілювали сотні тисяч біженців".

Майже тригодинне звернення Лукашенка транслював на YouTube білоруський канал "БелТА"

"Ці мерзотники організували полювання на людей. У лісах бігали й розстрілювали, сотні, сотні тисяч людей, які шукали щастя в Європі, куди їх покликали, були розстріляні в лісах і зариті в могили. Чи це не фашизм?", — заявив Лукашенко.

Міграційну кризу, що виникла на кордоні Білорусії, він назвав "прикладом сучасних гібридних атак". Під час його виступу Лукашенка на екрані за його спиною транслювалися кадри з табору біженців на кордоні з Польщею.

Що відомо

Раніше Лукашенко заявляв, що у випадку конфлікту Росії з Україною Білорусь виступить на боці Росії. Білорусь є військовим союзником Росії по ОДКБ.

Лукашенко заявив, що Білорусь розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" своєї армії. Він вважає, що такі кроки необхідно робити "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі.

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

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