З 31 січня учні 1-4 класів переходять на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих на ГРВІ та коронавірус. Таке рішення 28 січня прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Учні 5-11 класів продовжать навчатися дистанційно.

Також забороняється відвідування мистецьких шкіл. Спортивні школи та секції зможуть відвідувати тільки ті учні, які є учасниками заходів, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України.

Дитячі садочки переводяться у режим роботи чергових груп.

Що відомо

Учні 5-11 класів у сумських школах перейшли на дистанційне навчання 24 січня.

На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон.

зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон. Сумщина перебуває у "помаранчевій" карантинній зоні. У МОЗ розповіли, що Сумська область — серед областей, які мають найвищий ризик до швидкого переходу у "червону" зону.

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