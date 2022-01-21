З понеділка 24 січня учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Діти початкової школи 1-4 клас продовжують ходити до школи. Про це Суспільному повідомила начальниця управління освіти і науки Сумської міськради Антоніна Данильченко.
"Щойно закінчилась комісія з ТЕБ та НС. Ухвалили, що з 24 січня 2022 дозволити відвідування здобувачами освіти закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів, 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, усі працівники яких повністю вакциновані. Та запровадити дистанційну форму навчання для учнів 5-11 класів", – повідомила Антоніна Данильченко, яка зокрема входить до складу комісії.
Перехід старшокласників на дистанційне навчання, зазначила Данильченко, зумовлений ростом захворюваності на коронавірус.
Що відомо
- 17 шкіл Сумщини перейшли на дистанційне навчання, бо зростає кількість хворих на COVID-19 дітей.
- У Сумській області протягом останньої доби 20 січня коронавірус підтвердили у 1158 людей. Це новий рекорд захворюваності з 11 листопада минулого року.