З понеділка 24 січня учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Діти початкової школи 1-4 клас продовжують ходити до школи. Про це Суспільному повідомила начальниця управління освіти і науки Сумської міськради Антоніна Данильченко.

"Щойно закінчилась комісія з ТЕБ та НС. Ухвалили, що з 24 січня 2022 дозволити відвідування здобувачами освіти закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів, 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, усі працівники яких повністю вакциновані. Та запровадити дистанційну форму навчання для учнів 5-11 класів", – повідомила Антоніна Данильченко, яка зокрема входить до складу комісії.

Перехід старшокласників на дистанційне навчання, зазначила Данильченко, зумовлений ростом захворюваності на коронавірус.

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