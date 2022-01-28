Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час своєї доповіді у парламенті, що для завершення поточного опалювального сезону в Україні є достатньо енергоресурсів. Зокрема уряд не передбачає віялових відключень електроенергії, маючи майже 1 млн тонн вугілля.
"Енергетична система працює стабільно, всі споживачі забезпечені електроенергією, жодних віялових відключень у 2021-2022 роках не було і не передбачається. Ми маємо достатній запас енергоресурсів, щоб стабільно пройти цей опалювальний сезон. Це ключовий меседж який важливо знати та розуміти", — заявив Шмигаль.
Він додав, що нині на складах України близько 800 тисяч тонн вугілля, що вище ніж було минулого року в цей період.
"І спочатку року видобуток вугілля на українських шахтах зріз майже на 20 %, до цього ж періоду минулого року", — зазначив прем'єр-міністр.
Уряд також планує поставити на склади ТЕС 6 млн тонн вугілля за перший квартал 2022 року, при цьому витрати плануються на рівні близько 5,5 млн тонн.
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"Наразі у нас у сховищах близько 11 млрд кубометрів газу. Нафтогаз шляхом власного видобутку планує отримати ще 3,3 млрд кубометрів газу у першому кварталі цього року", — підсумував Шмигаль.
Що відомо
- Уряд готує законопроєкт, який дозволить урівняти ціну на розподіл газу в середньому по країні. Всі газопостачальні компанії навесні або влітку мають представити людям свої річні продукти.
- Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення стосовно встановлення з 1 лютого 2021 року на період дії карантину ціни на природний газ на рівні 6,99 гривні за кубометр для побутових споживачів.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за кубометр. Водночас для деяких компаній ця сума буде нижчою.
- Міністерство соціальної політики спростило процедуру інформування про зміну постачальника газу для побутових клієнтів, які отримують субсидії чи пільги.
- Кабмін скасує обмеження ціни на газ для населення для отримання траншу від МВФ.
- Кабінет міністрів планує скоротити виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в лютому на 1,5-2 млрд гривень через зниження ціни на газ для побутових споживачів.
- Кабінет міністрів призначив Юрія Власенка новим тимчасовим керівником ПАТ "Центренерго". Також повністю оновлено склад топменеджменту компанії.
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