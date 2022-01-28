Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час своєї доповіді у парламенті, що для завершення поточного опалювального сезону в Україні є достатньо енергоресурсів. Зокрема уряд не передбачає віялових відключень електроенергії, маючи майже 1 млн тонн вугілля.

"Енергетична система працює стабільно, всі споживачі забезпечені електроенергією, жодних віялових відключень у 2021-2022 роках не було і не передбачається. Ми маємо достатній запас енергоресурсів, щоб стабільно пройти цей опалювальний сезон. Це ключовий меседж який важливо знати та розуміти", — заявив Шмигаль.

Він додав, що нині на складах України близько 800 тисяч тонн вугілля, що вище ніж було минулого року в цей період.

"І спочатку року видобуток вугілля на українських шахтах зріз майже на 20 %, до цього ж періоду минулого року", — зазначив прем'єр-міністр.

Уряд також планує поставити на склади ТЕС 6 млн тонн вугілля за перший квартал 2022 року, при цьому витрати плануються на рівні близько 5,5 млн тонн.

"Наразі у нас у сховищах близько 11 млрд кубометрів газу. Нафтогаз шляхом власного видобутку планує отримати ще 3,3 млрд кубометрів газу у першому кварталі цього року", — підсумував Шмигаль.

Що відомо

Уряд готує законопроєкт, який дозволить урівняти ціну на розподіл газу в середньому по країні. Всі газопостачальні компанії навесні або влітку мають представити людям свої річні продукти.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення стосовно встановлення з 1 лютого 2021 року на період дії карантину ціни на природний газ на рівні 6,99 гривні за кубометр для побутових споживачів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за кубометр. Водночас для деяких компаній ця сума буде нижчою.

Міністерство соціальної політики спростило процедуру інформування про зміну постачальника газу для побутових клієнтів, які отримують субсидії чи пільги.

Кабмін скасує обмеження ціни на газ для населення для отримання траншу від МВФ.

Кабінет міністрів планує скоротити виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в лютому на 1,5-2 млрд гривень через зниження ціни на газ для побутових споживачів.

Кабінет міністрів призначив Юрія Власенка новим тимчасовим керівником ПАТ "Центренерго". Також повністю оновлено склад топменеджменту компанії.

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