Дніпровський нацуніверситет переходить на дистанційне навчання

Через зростання кількості захворювань на коронавірусну інфекцію та поширення штаму Омікрон Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара переходить на дистанційне навчання. Про це повідомили на сайті ДНУ.

Згідно з наказом університет переходить на онлайн навчання з 31 січня по 25 лютого 2022 року.

За словами проректора університету Дмитра Свинаренка, навчальний заклад повністю готовий до переходу на дистанційну форму.

"За роки пандемії, ми вже повністю налагодили систему онлайн навчання. У нашого університету заключений офіційний договір з міжнародною освітньою системою Microsoft 365, яка дозволяє організувати всі етапи навчального процесу. Тому перехід з очної системи на дистанційну вже відбувається автоматично", - пояснив проректор.

Щодо студентів з інших міст, то вони зможуть на період дистанційного навчання, як поїхати додому, так і залишитись у гуртожитках. Головне, щоб був доступ до інтернету та комп'ютер.

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