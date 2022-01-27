Надзвичайники Дніпропетровщини запрошують дітей взяти участь у всеукраїнському літературному конкурсі "Ми за безпечне майбутнє". Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровської області.
Конкурс організували для того, щоб виховувати у дітей свідоме ставлення до пожежної та техногенної безпеки в Україні - повідомляють на сайті.
Взяти участь у конкурсі можуть діти від 6 до 18 років.
Вони зможуть представити свої роботи у двох номінаціях: художній твір (оповідання, повість, казка, нарис) або поетичний твір (вірш, поема).
Рятувальники пропонують конкурсантам такі теми (на вибір):
- Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем;
- Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій;
- Робота, навчання й побут професійних пожежників – рятувальників, працівників ДПТ України, дружин юних пожежників;
- Історія пожежництва рідного регіону;
- Заняття пожежно-прикладним спортом;
- Пожежі в побуті та на виробництві, лісові пожежі й на хлібних полях;
- Правила поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
У конкурсних роботах діти мають вказати своє прізвище та ім’я, вік, домашню адресу, номер телефону, навчальний заклад, електронну пошту та надати копію коду ІНН у печатному вигляді на окремому листі. Кожна робота повинна бути в окремому файлі.
Роботи приймають до 4 березня 2022 року у Головному управлінні ДСНС України за адресою: місто Дніпро, вул. Короленка, 4, або на електрону адресу [email protected]
Більш детальну інформацію можна дізнатися за номером телефону: (098) 105 52 62
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