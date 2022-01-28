Рятувальники, поліцейські та екоінспектори провели спільний рейд черкаським Дніпром, аби попередити рибалок про небезпеку на воді. Такі заходи взимку проводять регулярно, розповіла Суспільному речниця головного управління держслужби надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Десять сантиметрів – така безпечна товщина криги для одиночної риболовлі. Якщо рибалити групою – вона має бути товщою ще на п'ять сантиметрів, розповіла Юлія Норовкова.

Черкасець Володимир Побережець рибалити виходить уночі. Про норму вилову в три кілограми знає, зауважив чоловік. На кригу, додав, вийшов без остраху, бо вміє перевіряти її товщину.

"Якщо лід хоча б сім сантиметрів, то йду", – зауважив він.

За словами речниці обласного управління ДСНС Юлії Норовкової, масову роз’яснювальну роботу не припиняють навіть тоді, коли кількість нещасних випадків на воді стає меншою.

Суспільне Черкаси

"Після бесіди ми роздаємо пам’ятки, у яких розписано, яка товщина льоду безпечна", – додала вона.

Віталій Вєтров настанови інспекторів слухає, втім, найкращим вчителем з безпеки вважає свій негативний досвід. Чоловік розповів: не раз провалювався під кригу:

"Вилазив сам, я знаю як вилазити. Головне – не панікувати. Якщо є страх – тоді все, кінець. Потрібно брати себе в руки".

Окрім безпечної товщини криги, варто знати й місця, де можна рибалити, зазначив інспектор з охорони природного навколишнього середовища Віталій Чепурний.

Суспільне Черкаси

"Є місця, відведені для любительського рибальства. Рибалки туди й ходять, але ж крига тонка й немає такої товщини, щоб безпечно пересуватися", – зауважив він.

Не всі виходять на замерзлий Дніпро з метою порибалити, додав поліцейський Олександр Басок:

"Люди випивають, нехтують своїм життям. Чомусь вони впевнені, що їх перебування на льоду нетверезими закінчиться добре, але не завжди так трапляється".

Що відомо

П'ятеро людей на Черкащині загинули на льоду з початку зими 2021-2022, ще сімох вдалося врятувати. Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

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