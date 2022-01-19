Пірнали, грілися в наметах і їли кашу: як святкували Водохреще у Черкасах

Святили воду, пірнали в ополонку та пригощалися теплою кашею. Так відзначали свято Водохреща у Черкасах. У місті облаштували чотири місця для зимового пірнання, розповіла Суспільному речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.
Черкасці сходилися до пляжів із дев’ятої ранку. Спочатку священники провели молебень. Дніпрові води освятив митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан.
Антоніна Устименко щороку на свято приходить до ополонки.
"Віримо в краще. Важко сказати, яку силу це має, але треба вірити", — зауважила жінка.
Черкаські прикордонники розгорнули біля пляжу намет. Із собою привезли дрова для обігріву пірнальників.
Стежать, аби свято обійшлося без пригод, і рятувальники. Сьогодні, 19 січня, зауважила речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова, лід міцний.
"Усього по області є 55 постів рятувальників із засобами порятунку людей на воді. Чергують 166 рятувальників і водолазів", — розповіла вона.
Для Михайла Корнійчука такі купання уже традиційні:
"Десять років купаюся. Відчуваю очищення і взагалі приємно".
Черкасець Петро Михайлович розповів: пірнав у річку Йордан, що в Ізраїлі. Чоловік додав: вірить, що на Водохреще вода має особливу силу.
"Людина, яка в цей день "похреститься" та побажає іншим добра, завжди отримає його взамін", – зауважив він.
Подруги Оксана та Катерина розповіли: на Водохреще купаються не вперше.
"Роблю це для здоров’я. Хочеться загартовуватися, щоб бути здоровою", – зауважила пані Оксана.
Пані Катерина додала, що до цього дня готувалася заздалегідь:
"Загартовувалася дома, обливалась водичкою".
Після купання люди мають можливість погрітися в наметах. Для них військовослужбовці Центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби підготували теплий напій у термосах.
Пригощали і кулішем. Після зимового купання таке частування особливо смакує, зауважив черкасець Олексій:
"Водичка «бомба», каша теж дуже сподобалася".
Аби купання не нашкодило здоров’ю, фельдшер водолазно-пошукових робіт Вячеслав Левченко радить готуватися до нього заздалегідь, зокрема, завчасно загартуватися, а у холодній воді бути не більше 10 секунд.
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