Черкащанину стало зле після купання в ополонці

В Умані чоловіку стало зле після пірнання у крижану воду. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Ксенія Крутоус.

Як повідомила Ксенія Крутоус, 19 січня у парку "Софіївка" чоловік пірнав в ополонку.

"Уманчанину після купання в ополонці стало зле. Рятувальники, що чергували біля водойм, викликали чоловіку медичну допомогу"

Речниця додала, що рятувальники доглядали за чоловіком до прибуття медиків.

Речниця обласного Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок у коментарі Суспільному розповіла, що чоловіка доправили до Уманської міської лікарні.

"Швидку викликали близько 13:00 години у Софіївку. Медикам повідомили, що чоловік після купання в ополонці втратив свідомість. До приїзду медиків 51-річний чоловік прийшов до тями, але в нього був низький тиск. Медики «швидкої» надали пацієнту допомогу та доправили його до Уманської міської лікарні".

Ірина Назарок зазначила, що зі слів чоловіка, він на Водохреща вже не перший рік пірнає в ополонку. Цьогоріч же після купання чоловік одягнувся і йому стало зле, додала речниця.

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