Біля черкаського ринку сталася стрілянина

Біля черкаського ринку на вулиці Гоголя сталася стрілянина. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, розповіла Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, чоловіка, який вчинив стрілянину, затримали на місці події.

"Очевидці викликали патрульних, які його затримали.Чоловіка одвідували в Черкаському наркологічному диспансері. Він був нетверезим. Речові докази вилучили, наразі всі обставини події з'ясовують слідчі", – зазначила вона.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поранених внаслідок події немає, за медичною допомогою ніхто не звертався, зауважила Зоя Вовк.

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