У Домініканському соборі в Львові відреставрували скульптури монахинь

У Львові завершили реставрацію фігур двох монахинь на карнизі Домініканського собору. Вони були створені майже 250 років тому. Про це на Facebook-сторінці повідомила начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Реставраційні роботи тривали понад 3 місяці. Їх завершили наприкінці 2021 року.

"Завершилась реставрація фігур двох домініканських монашок святої Катерини Сієнської і святої Розалії з Ліми на карнизі Домініканського костелу. Фігури датуються 1777 роком. Вони щонайменше на 20 років давніші від інших 4-х постатей з фронтону костелу", — каже Лілія Онищенко.

Під час реставрації майстри укріпили та стабілізували постаменти, очистили та зміцнили камінь і доповнили втрачені кам'яні елементи. Також видалили пізніші доповнення та металеві елементи.

Суспільне Львів Скульптура після реставрації

Окрім того, фахівці виготовили нові позолочені атрибути — гілку лілії для святої Катерини та хрест з розп'яттям для святої Розалії.

Що відомо

Домініканський собор збудували у ХVIII столітті. Його спроектував голландський архітектор Ян Де Вітте. Храм звели у стилі бароко.

Реставрацію Домініканського собору розпочали у 2018 році. У лютому 2020 року в Соборі завершили реставрацію даху. А влітку розпочали відновлювати скульптури.

У квітні 2020 року фасад Домініканського собору підсвітили.

У січні 2021 року закінчили реставрацію Домініканського собору, яка тривала три роки.

У храмі замінили дах, перекриття, відреставрували усі вікна та вітражі, а також відновили 4 скульптури на фасаді. На це з міського бюджету виділили 11 мільйонів гривень. Ще 4,5 мільйони отримали від польського фонду.

У травні в Домініканському соборі відновили скульптури та чашу на фасаді.

Внаслідок буревію в червні 2021 року із Домініканського собору впала амфора, друга — отримала пошкодження. Територію обгородили стрічкою.

У вересні 2021 року на головному фасаді Домініканського собору розпочали роботи з реставрації двох скульптур.

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