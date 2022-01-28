Дмитра Заплітного, який загинув поблизу Дебальцево 7 років тому, вшанували в селі Забойки поблизу Тернополя. Мати загиблого Стефанія Заплітна каже, її син 6 місяців був у зоні бойових дій на Сході.

На могилу бійця прийшли рідні, військовослужбовці та друзі. Там відбулася панахида та присутні поклали квіти до могили бійця.

"Дмитро ріс вихованим хлопцем, його бабця водила до церкви. Він за нас віддав життя, ми повинні низько вклонитися йому і його родині та батькам, які виховали розумного, духовного героя", – розповіла жителька Забойок Леся Коруц.

Фото: Любов Гадомська/Суспільне На могилу бійця прийшли рідні, військовослужбовці та друзі

Дмитро Заплітний служив у 128 окремій гірсько-піхотній бригаді. Загинув 28 січня 2015 року під час мінометного обстрілу поблизу Дебальцевого Донецької області. Того ж року Дмитра посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня та надали бійцю звання "Почесний громадянин міста Тернополя".

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