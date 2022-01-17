На Тернопільщині вшанували пам’ять кіборга

У Жабинцях на Чортківщині вшанували пам’ять кіборга Володимира Труха. Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка відділу Міністерства у справах ветеранів України в Тернопільській області Ірина Скасків.

За її словами, у місцевій школі, в якій вчився боєць і яку назвали на його честь, відбувся мистецький захід. Учні читали вірші та співали пісень.

Фото: Ірина Скасків Учні читали вірші та співали пісень

Участь у заході взяли також матір бійця Ольга Трух і волонтери. Потім учні запалили лампадки на могилі бійця та помолилися за загиблих під час російсько-української війни.

Нагадаємо, Володимир Трух був солдатом 81 окремої аеромобільної бригади. Загинув під час оборони Донецького аеропорту 17 січня 2015 року. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту".

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