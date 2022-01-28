Ще одна з громад Тернопільщини переходить на дистанційне навчання

Учні 5-11-х класів всіх шкіл Бережанської громади переходять на дистанційне навчання. Рішення прийняли на засіданні комісії з техногенної безпеки. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов’язків начальниці відділу освіти громади Наталія Бакай.

За її словами, в школах громади на коронавірус хворіють 37 учнів і 30 вчителів. На грип у школах громади хворіють більше 700 учнів. Також через захворюваність закрили 9 класів у початковій школі. В Бережанській громаді є 13 шкіл і одна філія.

На Тернопільщині на сьогодні 189 шкіл на дистанційному навчанні. Це 352 класи, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. На Тернопільщині є 593 школи і більше 30 тисяч педагогічних працівників.

Що відомо

У місті на Тернопільщині всі школи перейшли на дистанційне навчання

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