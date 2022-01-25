У місті на Тернопільщині всі школи перейшли на дистанційне навчання

Усі 6 шкіл Чорткова перейшли на дистанційне навчання через підвищення рівня захворюваності на коронавірус. Про це розповів голова Чортківської громади Володимир Шматько.

За його словами, ще 5 сільських шкіл поки навчаються у звичайному режимі. Також у громаді заборонили масові заходи, розповів Володимир Шматько.

Головний лікар Чортківського центру первинної медико-санітарної допомоги Ярослав Ратушняк каже, за останню добу в Чортківській громаді підтвердили 121 випадок захворювання на ковід-19. Загалом у громаді на коронавірус хворіють 720 людей, 83 з них лікуються в медзакладі.

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