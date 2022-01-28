У Міністерстві закордонних справ України назвали "надуманими та заполітизованими" заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. 26 січня очільник угорського МЗС заявив, що начебто дискримінаційна політика України щодо угорської нацменшини "обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ".

Що сказав Сійярто

В інтерв'ю щоденному угорському виданню Magyar Nemzet Сійярто заявив, що сподівається на покращення україно-угорських відносин "тому що надія вмирає останньою".

"Який би жест ми не робили досі, ми практично не отримали позитивного підтвердження у відповідь. Наприклад, українці попросили про телефонну розмову з прем'єр-міністром Віктором Орбаном наприкінці минулого року. Президент Володимир Зеленський розповів йому все хороше про Угорщину, дуже позитивно змалював майбутнє двосторонніх відносин і відразу після телефонної розмови вніс до українського парламенту законопроєкт, в якому говориться, що особи з подвійним громадянством не можуть займати державні посади. Це означає, що він хоче майже повністю виключити угорців з участі в суспільному житті серед тих, хто належить до національних громад", — заявив Сійярто.

Він також додав, що "закарпатські угорці отримали тільки позбавлення прав, провокації і в багатьох випадках фізичне залякування": "У контексті ситуації з безпекою в Східній Європі я абсолютно відверто сказав своїм колегам з Європейського Союзу і НАТО: якщо українці не відмовляться від цієї політики, це дуже сильно обмежить можливості угорського уряду надавати підтримку Україні у цьому конфлікті".

Що відповіли в МЗС України

"У нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот. Жодних загроз для їхньої національній самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічне і національне розмаїття українського суспільства", — наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що за ініціативи української сторони в лютому 2021 року було створено спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна і результативна співпраця: "Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Лише разом ми можемо зміцнити безпеку в регіоні Центральної Європи".

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