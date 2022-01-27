Черкаських педагогів навчають надавати домедичну допомогу

Черкаських педагогів учили надавати домедичну допомогу. Навчання тривали один день, опісля викладачі отримали сертифікати. Такий тренінг мають пройти всі педагоги області, розповів Суспільному директор департаменту освіти та науки області Валерій Данилевський.

Після двогодинної лекції вчителям показували як рятувати життя на практиці. За легендою, вони рятували 50-річного чоловіка, якому стало зле на вокзалі.

Фельдшер Євген Марюхеня розповів: під час цього курсу вивчають базові реанімаційні заходи.

Суспільне Черкаси

"Він важливий, бо вчить рятувати життя: визначати у свідомості людина чи ні, перевіряти дихання та робити штучну вентиляцію легень", – зауважив він.

Ці навички – універсальні, вони підійдуть як для дітей, так і дорослих, додав медик.

Зі слів директора департаменту освіти та науки області Валерія Данилевського, на тренінг запросили викладачів області з профільних предметів.

Учителька історії та правознавства Олена Цапенко зауважила: найскладніше для неї в таких ситуаціях – впоратись із хвилюванням і пригадати всі рухи:

"Теоретично засвоюється швидко, а практика ще «‎шкандибає»‎. Але думаю, що за потреби все вийде. Сьогодні я можу викладати тільки історію, а завтра, можливо, зміняться життєві обставини і я викладатиму ті самі «Основи безпеки життєдіяльності». Це на майбутнє".

Суспільне Черкаси

Отриманими знаннями поділиться з учнями, аби вони теж, в разі потреби, не розгубилися, і змогли врятувати людину, додала пані Олена.

Вдосконалити свої знання із Вільшанської громади на курси приїздила вчителька предмету "Основи здоров’я" Світлана Музика. Використає здобуті знання, аби зробити свої заняття цікавішими, зауважила педагогиня:

"У програмі мого предмету є саме такі уроки, з надання першої домедичної допомоги. Нині випадки, коли така допомога потрібна, не рідкість, зокрема, і в школах. Дітки ослаблені і сердечні приступи можуть траплятися".

Суспільне Черкаси

Також учителям показали, як працювати з дефібрилятором – приладом, який впливає на серце через електричний імпульс.

За словами директора обласного департаменту освіти Валерія Данилевського, такі тренінги розписані по березень. Їх хочуть провести для всіх педагогічних працівників області.

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