Чотири залізничні станції на Івано-Франківщині увійшли у п'ятірку тих, де зафіксували найбільш динамічне зростання пасажиропотоку. Про це повідомляють на сайті Укрзалізниці.

Як йдеться у дописі, з 12 грудня 2021 року до 25 січня 2022 року на станції Татарів пасажиропотік зріс на 604% у порівнянні з минулим сезоном. На станції у селі Микуличин — на 115%, у місті Яремче — на 90%, у Ворохті — на 68%.

Кількість пасажирів зросла і до станції у селищі Ясіня — на 128%.

"Після запуску нового графіка перевезень з 12 грудня 2021 року, завдяки якому на захід України поїхали приблизно десять нових поїздів, кількість пасажирів у піковий сезон зимових перевезень по станціях карпатського напрямку суттєво збільшилася", — інформують в Укрзалізниці.

Найбільше активність зросла на станції у Татарові — 26,5 тис. перевезених пасажирів. Це — 391% від показника сезону 2019-2020 років.

Що відомо

Через станцію Івано-Франківськ вперше проїхав новий регіональний експрес до гірськолижних курортів. О 6:40 25 грудня він стартував зі Львова через Франківщину і до кінцевої станції – Ясіня.

14 грудня о 9:00 до Івано-Франківська вперше прибув потяг "Маріуполь – Рахів". Це – поїзд із найдовшим в Україні маршрутом – 1 806 км. Він з’єднує сім областей країни. На Прикарпатті, крім Івано-Франківська, потяг зупиняється у Яремчі, Татарові й Ворохті.

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