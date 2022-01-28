У Львові нетверезий водій в'їхав у електроопору. Пасажирка авто загинула

У Львові, на вулиці Тракт Глинянський, водій "Opel Vectra" в'їхав у електроопору. Внаслідок зіткнення загинула 43-річна пасажирка авто, водій — у реанімації. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Аварія трапилась сьогодні, 28 січня, близько 2:15. Тоді, як попередньо встановили правоохоронці, 42-річний водій автівки "Opel Vectra" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у електроопору та огорожу. Після цього автомобіль перекинувся на дах.

Поліція Львівської області Фото з місця ДТП

Внаслідок цього 43-річна пасажирка автомобіля загинула на місці події. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з авто. Водія з тяжкими травмами госпіталізували у реанімаційне відділення Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Як встановили невдовзі, на момент ДТП він був нетверезий.

ГУ ДСНС у Львівській області Фото з місця ДТП

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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