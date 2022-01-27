У Львові на перехресті Кульпарківська-Городоцька зіткнулися чотири автомобілі: там тимчасово перекрили рух. Про це у коментарі Суспільному повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Станом на 14:30 рух перекритий від приміського вокзалу і до перехрестя.

Фото: Патрульна поліція Львівщини У Львові на перехресті Кульпарківська-Городоцька зіткнулися чотири авто

Патрульні просять оминати цю ділянку. На місці працюють правоохоронці та екстрена медична допомога.

Як повідомила у коментарі Суспільному речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва, 8 людей отримали травми. З них 7 людей госпіталізували. З них п'ятеро у ступені середньої важкості і ще троє — середньо-важкі.

"Куди кого госпіталізовують наразі невідомо. З приватного буса троє травмованих, з них двоє госпіталізовані. Четверо людей отримали травми у машині полісменів. З них троє поліцейських і один затриманий. Ще одну людину госпіталізували з легкової машини", — сказала Тетяна Андрєєва.

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