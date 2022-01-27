COVID-19: на Херсонщині обласна інфекційна лікарня готується до нової хвилі

70 хворих на коронавірус на 27 січня лікуються в обласній інфекційній лікарні, дев'ятеро людей в реанімації, троє на апараті ШВЛ. Це заклад першої лінії для надання допомоги хворим на COVID-19. У такому режимі лікарня працює з квітня 2020 року. В якому стані хворі та як збільшилась їх кількість – дізнавалось Суспільне.

Оксана Кучеревська лікарка-інфекціоністка. На зміну заступила о 10-тій. За годину чергування оформляє першого хворого.

"На даний час оформляю хворого, швидка привезла за направленням Останні 2 роки – найважчі, бо ми боремось з хворобою кожен день", - каже лікарка-інфекціоністка.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

У реанімаційному відділенні з найважчими хворими працюють медсестри Олександра та Юлія. Олександра Микита у закладі працює 7 років. Застала всі хвилі коронавірусу.

"Зміна в мене починається з 8 ранку і триває до 17 години, хворі важкі, їх на даний момент 6, є хворі на не інвазивному ШВЛ", - каже Олександра Микита.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Кількість хворих на коронавірус почала зростати з минулого тижня, говорить директорка обласної інфекційної лікарні Олена Тимошенко.

"На тому тижні практично щодня госпіталізували по 12 – 15 хворих. Цей тиждень також спостерігається збільшення кількості хворих. В нас є своя плр-лабораторія, де ми проводимо тестування, і якщо раніше на приймальному відділенні було 1 -2 випадки зараз 50-70%", - говорить директорка лікарні.

На 27 січня лікарня забезпечена усім необхідним, каже Олена Тимошенко, бо до чергової хвилі захворювання готувались. Кисню мають достатньо. Отримали й ліки.

"Було закуплено ліки, і засоби індивідуального захисту, через Мінохорониздоров'я Херсонська область отримала 390 флаконів Ремдесивіру. Для лікування одного хворого потрібно 6 флаконів, якщо в нас тільки в нашій лікарні було проліковано 2 700 хворих, а в тому році було відкрито по місту 5 лікарень, це для лікування дуже малої кількості хворих. На даний час ліки є, але днів через 6-8 їх не буде в лікарні", - говорить Олена Тимошенко.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

В обласній інфекційній лікарні 146 ліжок. На 27 січня половина з них вільна. Збільшення кількості хворих тут очікують з наступного тижня.

Що відомо:

За минулу добу, 26 січня, в Херсонській області підтвердили 670 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 155 дітей та 26 медичних працівників.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber