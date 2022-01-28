Гривня стрімко падає. Курс валют у п'ятницю

У п'ятницю, 28 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,98 UAH/USD. Таким чином долар виріс щодо гривні на 61 копійку.
Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.
Водночас євро подешевшав на 5 копійок. Тож основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
- 28,98 гривні за долар;
- 32,34 гривні за євро.
Станом на 24 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,37 UAH/USD, щодо євро —32,06 UAH/EUR.
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