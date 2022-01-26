COVID-19 за добу підтвердили у 544 волинян. Одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 544 нових випадки коронавірусної інфекції. Одна людина померла від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 27 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 102 дитини та 29 медпрацівників.
Одужали в області 114 людей. Один летальний випадок від ускладнень, викликаних хворобою, зафіксували в Голобській громаді Ковельського району.
За добу методом ПЛР протестували 3 398 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 123 хворих
- Боратинська ТГ – 17 хворих
- Городищенська ТГ – 1 хворий
- Горохівська ТГ – 18 хворих
- Доросинівська ТГ – 2 хворих
- Ківерцівська ТГ – 16 хворих
- Колківська ТГ – 6 хворих
- Копачівська ТГ – 1 хворий
- Олицька ТГ – 11 хворих
- Мар’янівська ТГ — 4 хворих
- Підгайцівська ТГ – 16 хворих
- Рожищенська ТГ – 34 хворих
- Торчинська ТГ — 1 хворий
- Цуманська ТГ – 3 хворих
- Володимир-Волинська ТГ – 52 хворих
- Затурцівська ТГ – 2 хворих
- Зимнівська ТГ – 10 хворих
- Іваничівська ТГ –3 хворий
- Литовезька ТГ — 7 хворих
- Локачинська ТГ – 6 хворих
- Нововолинська ТГ – 29 хворих
- Овадівська ТГ — 3 хворих
- Павлівська ТГ — 2 хворих
- Поромівська ТГ – 2 хворих
- Камінь-Каширська ТГ – 46 хворих
- Любешівська ТГ –7 хворих
- Маневицька ТГ – 13 хворих
- Прилісненська ТГ – 6 хворих
- Вишнівська ТГ – 2 хворих
- Велицька ТГ — 2 хворих
- Голобська ТГ – 13 хворих
- Дубечненська ТГ –1 хворий
- Дубівська ТГ — 8 хворих
- Заболотівська ТГ – 2 хворих
- Забродівська ТГ — 1 хворий
- Ковельська ТГ – 46 хворих
- Колодяжненська ТГ — 3 хворий
- Луківська ТГ — 2 хворих
- Люблинецька ТГ – 1 хворих
- Любомльська ТГ – 6 хворих
- Ратнівська ТГ – 9 хворих
- Самарівська ТГ – 1 хворий
- СереховичівськаТГ – 2 хворих
- Старовижівська ТГ – 2 хворих
- Турійська ТГ- 2 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 108 553 волинянина. 102 117 людей одужали від COVID-19. 2 243 жителі області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 530 нових випадків за добу. Зафіксували сім летальних випадків.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.