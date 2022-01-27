Інтерактивну карту захисних споруд презентували в Тернополі, а також розповіли, як діяти під час надзвичайної ситуації. На карті позначили 219 укриттів різних типів, які можуть вмістити понад 83 тисячі людей. Про це Суспільному розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Андрій Поліщук.

На карті укриттів та сховищ Тернополя позначені різні типи споруд: 37 протирадіаційних укриттів, 55 сховищ та 127 найпростіших укриттів. Начальник міського управління надзвичайних ситуацій Андрій Поліщук розповів, чим відрізняються ці споруди:

"Сховище – це герметична споруда, в якій створюються умови для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації. Протирадіаційне укриття – це негерметична захисна споруда, яку можна використовувати для захисту від радіації, а також від надзвичайних ситуацій. І найпростіші укриття – це цокольні та підвальні приміщення".

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Презентація інтерактивної карти захисних споруд

Якщо натиснути на будь-яке укриття, то з’являється інформація про його адресу, тип та кількість осіб, на яку воно розраховане. Поліщук каже, що у випадку надзвичайної ситуації ця карта допоможе знайти найближче укриття:

"Звук сирен означає "Увага всім!". Почувши цей сигнал сирени, необхідно включити терміново телевізор чи радіо FM-радіостанцій, за допомогою якого буде передаватися повідомлення про вид даної надзвичайної ситуації, яка це надзвичайна ситуація, як діяти при ній. Працююче населення буде укриватися в спорудах на робочому місці, а населення, яке перебуває на вулиці має укриватися в найближчому підвальному приміщенні"

Власники захисних споруд після сигналу оповіщення – мають відкрити ці приміщення. Два протирадіаційних та одне найпростіше укриття є в третій школі Тернополя. В одному з протирадіаційних приміщень є захисні двері, місця для ночівлі, вентиляція, підведена вода та туалети. Також в укритті є протигази.

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, на розробку карти захисних споруд грошей з бюджету міста не використовували. Окрім укриттів, позначених на цій карті, під час надзвичайної ситуації жителі громади можуть використовувати підвали власних будинків. Про це розповів Андрій Поліщук. За його словами, підвали, які є в Тернопільській громаді, можуть вмістити усіх її жителів.

Загалом на Тернопільщині є 545 сховищ, в яких за потреби можуть сховатися понад 126 тисяч осіб. Про це розповів директор обласного департаменту цивільного захисту Василь Ясіновський.

Також є укриття в підвалі Лозівської школи Байковецької громади. Воно розраховане на понад 300 людей. Про це розповіла директорка закладу Анна Чаповська.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Лозівська школа Байковецької громади

"Конкретно для людей є 5 кімнат. Якщо брати всю площу, то десь до 600. Для села, якщо буде така потреба, то ці коридори будуть зайняті будемо приймати всіх тих, хто не буде мати, де заховатися", – каже Чаповська.

Зараз у приміщенні прибирають працівники школи. Роблять це регулярно, каже Анна Чаповська. За її словами, поки що сховище використовують як склад. Воно може бути протирадіаційним укриттям, але для цього потрібно замінити двері на захисні.

"Воно обладнане сигналізацією пожежною в нас. В цьому році поміняли все світло, електрика вся поміняна. Починаємо працювати над тим, щоб провести воду. Закуплені будуть пачки для води. Зроблять ремонт капітальний", – каже Чаповська.

Жінка каже, що в електрощитове приміщення за потреби можна встановити генератор.

Загалом у громаді є 8 укриттів. Про це розповіла начальниця відділу цивільного захисту Байковецької громади Віра Сосульська. За її словами, всі вони обмежено готові до використання.

Нагадаємо, до 4 лютого всі громади мають перевірити свої захисні споруди та відзвітувати про їхній стан в облдержадміністрацію. Якщо ці споруди потребують ремонту – громади мають виділити кошти на їхнє відновлення. Про це розповів директор обласного департаменту цивільного захисту Василь Ясіновський.

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