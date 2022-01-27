На Тернопільщині є понад 545 сховищ, в яких за потреби можуть сховатися жителі

Підрахувати та перевірити укриття та сховища мають всі громади області до 4 лютого. Про це розповів директор обласного департаменту цивільного захисту Василь Ясіновський.

За його словами, про кількість та стан цих споруд мають прозвітувати в облдержадміністрацію:

"Зараз в області налічуються 545 сховищ на приблизно понад 126 тисяч осіб. Окрім того, є понад 300 найпростіших укриттів. Це підвальні приміщення, які розраховані на великі радіаційні чи інші якісь негаразди. На даний проміжок часу проінвентаризовано понад 90%. Вони готові до прийняття мешканців. Звичайно, ще деякі потребують доопрацювання, ремонтні роботи, але незначні. Я думаю, що надалі воно все буде належним чином ліквідоване".

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Одне з укриттів орендує студія звукозапису

Одне із протирадіаційних укриттів Тернополя є в регіональному відділенні Фонду держмайна. Воно знаходиться в підвалі та розраховане на працівників цього відділення, розповідає заступник начальника відділення Руслан Белошицький. За його словами, зараз це укриття орендує студія звукозапису. Законодавством це дозволено, каже чоловік. За його словами, у випадку надзвичайної ситуації приміщення звільнять за 12 годин:

"В управлінні працюють 22 працівники. Якщо відбудеться надзвичайна ситуація, оголошення якоїсь радіаційної небезпеки, є можливість сюди зійти і скористатися протигазами, санвузлами, системою вентиляції. У нас є запірні двері, які мають можливість не допускати радіацію і тут люди можуть перебувати певний період. Звичайно, довго неможливо, тому що на сьогодні це радіаційне укриття умовно придатне, бо щоб було ідеально придатне – потрібні кошти. На превеликий жаль, нам не виділяються настільки можливості та кошти".

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Руслан Белошицький

Нагадаємо, в Тернополі розробили інтерактивну карту сховищ та укриттів. Її опублікували на сайті міськради 24 січня. На карті можна знайти адреси, тип та місткість сховищ. Там зазначено, що в громаді є 55 сховищ, 37 протирадіаційних укриттів, а також 127 найпростіших укриттів.

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