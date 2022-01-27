У Німеччині громадянина Росії звинуватили у шпигунстві

У Німеччині звинуватили громадянина Росії у шпигунстві на користь його країни. У прокуратурі стверджують, що підозрюваний передав інформацію про європейську космічну ракету-носій Ariane співробітникам російської розвідки.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Затримали підозрюваного ще торік. Підозрюваний, названий Ільнур Н., працював науковим співробітником в університеті до свого арешту у червні минулого року. Відтоді він перебуває під вартою.

Служба зовнішньої розвідки РФ (СВР) вперше звернулася до підозрюваного не пізніше осені 2019 року, йдеться в заяві прокуратури, він сам повідомив агентам СВР, що готовий співпрацювати з ними.

Анонімний німецький посадовець, знайомий з цією справою, повідомив, що підозрюваний працював в Аугсбурзькому університеті, в центрі аерокосмічних досліджень.

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