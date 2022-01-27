У Німеччині громадянина Росії звинуватили у шпигунстві

У Німеччині звинуватили громадянина Росії у шпигунстві на користь його країни. У прокуратурі стверджують, що підозрюваний передав інформацію про європейську космічну ракету-носій Ariane співробітникам російської розвідки.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Затримали підозрюваного ще торік. Підозрюваний, названий Ільнур Н., працював науковим співробітником в університеті до свого арешту у червні минулого року. Відтоді він перебуває під вартою.
Служба зовнішньої розвідки РФ (СВР) вперше звернулася до підозрюваного не пізніше осені 2019 року, йдеться в заяві прокуратури, він сам повідомив агентам СВР, що готовий співпрацювати з ними.
Анонімний німецький посадовець, знайомий з цією справою, повідомив, що підозрюваний працював в Аугсбурзькому університеті, в центрі аерокосмічних досліджень.
Читайте також
НАТО оголосило вісьмох членів дипмісії Росії при Альянсі шпигунами
Ізраїль заявив про викриття іранської мережі жінок-шпигунок
"Історія примар". Агенти ФБР розповіли про найбільше викриття російських шпигунів
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!