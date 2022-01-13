Ізраїль заявив про викриття іранської мережі жінок-шпигунок

Агентство внутрішньої безпеки Ізраїлю заявило, що викрило іранську розвідницьку мережу, яка займалася вербуванням жінок-шпигунок.

Як повідомляє BBC, у межах справи агентство арештувало вже п’ятьох громадян Ізраїлю.

За даними видання, серед фігурантів справи – чотири жінки іранського походження, які, як стверджує спецслужба, були завербовані куратором. Той переконував жінок, що є ізраїльтянином, який живе в Ірані.

Стверджується, що жінкам платили тисячі доларів за те, щоб вони фотографували секретні об'єкти, стежили за безпековими заходами та налагоджували зв'язки з політиками.

"Іранський куратор, який назвався Рамбодом Намдаром, нібито зв'язався з жінками через Facebook, а потім підтримував зв'язок протягом кількох років через службу зашифрованих повідомлень WhatsApp", – зазначає BBC.

Адвокати жінок вже заявили, що їхні підзахисні не знали про те, що чоловік був іранським оперативником. Вони також наполягали на тому, що жінки не збиралися завдавати шкоди безпеці Ізраїлю.

Попри це ізраїльські правоохоронці заявили, що іранська розвідка планувала створити шпигунську мережу всередині Ізраїлю, і що жінкам будуть висунуті "серйозні звинувачення".

Раніше Данія попередила про зростання шпигунської загрози з боку Росії, Китаю та Ірану.

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