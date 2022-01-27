У Харкові пропонують винагороду за інформацію про нападників на дошку Шевельова

За інформацію, яка допоможе встановити нападників на дошку Юрію Шевельову у Харкові, обіцяють 2,5 тис. гривень винагороди.
Про це Суспільному повідомив один з ініціаторів відновлення дошки мовознавцю Вадим Поздняков. За його словами, дошку відмили, закреслену свастику на фасаді замалювали.
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк звернувся до Управління Служби безпеки України у Харківській області.
"Переконаний, що до цієї провокації причетні особи, які тим чи іншим чином залучені державою-агресором до підривної діяльності проти України", — написав Черняк у Facebook.
Інформацію про те, що дошка зазнала нападу, зареєструвала поліція.
"Поліцейські провели огляд місця події. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №3, триває перевірка. На даний час встановлюються всі обставини події та причетні до неї особи", — повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.
Харків'ян, які могли стати свідками нападу, просять зв'язатися з організацією "Світанок": "Також закликаємо власників найближчих закладів та власників авто надати відео з камер спостереження/реєстраторів. Це допоможе знайти вандалів та встановити, на кого вони працюють".
Що відомо
- 27 січня перехожі помітили, що меморіальну дошку мовознавцю Юрію Шевельову на будинку по вулиці Римарській, 22 з боку Сумської закидали яйцями. Під дошкою також з'явилася закреслена свастика. Місце події оглянули поліцейські.
- Дошка Шевельова вдруге зазнає нападу у Харкові. У 2013 році, коли проти увічнення науковця виступала міська влада, її повністю розбили. Ініціативна група харків'ян вирішила відновити дошку, у квітні 2021 року оголосили збір коштів. Необхідну суму зібрали за десять днів, а 22 січня відкрили.