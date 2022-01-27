У Харкові пропонують винагороду за інформацію про нападників на дошку Шевельова

За інформацію, яка допоможе встановити нападників на дошку Юрію Шевельову у Харкові, обіцяють 2,5 тис. гривень винагороди.

Про це Суспільному повідомив один з ініціаторів відновлення дошки мовознавцю Вадим Поздняков. За його словами, дошку відмили, закреслену свастику на фасаді замалювали.

Фото надано Вадимом Поздняковим

Депутат Харківської міськради Ігор Черняк звернувся до Управління Служби безпеки України у Харківській області.

"Переконаний, що до цієї провокації причетні особи, які тим чи іншим чином залучені державою-агресором до підривної діяльності проти України", — написав Черняк у Facebook.

Інформацію про те, що дошка зазнала нападу, зареєструвала поліція.

"Поліцейські провели огляд місця події. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №3, триває перевірка. На даний час встановлюються всі обставини події та причетні до неї особи", — повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

Харків'ян, які могли стати свідками нападу, просять зв'язатися з організацією "Світанок": "Також закликаємо власників найближчих закладів та власників авто надати відео з камер спостереження/реєстраторів. Це допоможе знайти вандалів та встановити, на кого вони працюють".

Що відомо