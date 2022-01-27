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В центрі Харкова закидали яйцями відновлену дошку Юрію Шевельову
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В центрі Харкова закидали яйцями відновлену дошку Юрію Шевельову

Доповнено
Тетяна Федоркова Ірина Гнатюк
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В центрі Харкова закидали яйцями відновлену дошку Юрію Шевельову Суспільне Харків

Невідомі закидали яйцями меморіальну дошку мовознавцю Юрію Шевельову на будинку по вулиці Римарській, 22 з боку Сумської. Під дошкою також з'явилася закреслена свастика.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, працівники магазинів на першому поверсі будинку помітили пошкодження вранці 27 січня. Вони припускають, що невідомі діяли вночі або під ранок.

В центрі Харкова закидали яйцями відновлену дошку Юрію ШевельовуСуспільне Харків

В центрі Харкова закидали яйцями відновлену дошку Юрію ШевельовуСуспільне Харків

До меморіальної дошки прийшли поліцейські. Вони оглянули місце події та сфотографували його.

Один з ініціаторів відновлення дошки — харків'янин Вадим Поздняков сказав Суспільному, що сьогодні дошку відмиють та офіційно повідомлять про напад до правоохоронних органів. Представники громадськості розглядають питання встановлення відеонагляду біля дошки.

Дошка Шевельова вдруге зазнає нападу у Харкові. У 2013 році, коли проти увічнення науковця виступала міська влада, її повністю розбили. Ініціативна група харків'ян вирішила відновити дошку, у квітні 2021 року оголосили збір коштів. Необхідну суму зібрали за десять днів.

Що відомо

  • Відновлену дошку Шевельову відкрили 22 січня 2022 року.
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