У Харкові відкрили меморіальну дошку мовознавцю Шевельову

У Харкові відкрили відновлену меморіальну дошку мовознавцю Юрію Шевельову, яку розбили у 2013 році.

Урочисте відкриття відбулося 22 січня о 15:00 біля будинку на вулиці Сумській, 17, де у 1915-1943 роках жив Шевельов, передає кореспондент Суспільного.

Суспільне Харків

"Для мене це відновлення історичної справедливості. Нарешті пам'ять видатного харків'янина буде гідно вшанована. Це могли і мали зробити набагто раніше. Не перший раз вже громадськість намагалася відновити цю дошку", — сказав Суспільному представник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

За його словами, на відновлення дошки витратили понад 80 тисяч гривень, які вдалося зібрати завдяки громадськості.

"На жаль, до дня народження пана Шевельова просто не встигали [відкрити] через те, що скульптори трішки довго робили. І ми вирішили, що День соборності — дуже хороший день для відкриття. Ми на сході України відкриваємо дошку видатному українському діячу, мовознавцю. І показуєм тим самим, у тому числі, що Харків — це Україна", — говорить Поздняков.

Суспільне Харків

"Дошка з антивандального матеріалу. Її розбити, як у минулому, просто не вдасться фізично. Зараз ще ходять думки, щоб у цьому сквері встановити і погруддя пану Шевельову", — зазначає представник громадської організації.

Для додаткового захисту дошки планують встановити камери відеоспостереження, говорить Поздняков. Дошку виготовив харківський скульптор. Хто саме, не уточнив.

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