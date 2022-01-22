У Харкові відкрили меморіальну дошку мовознавцю Шевельову

У Харкові відкрили відновлену меморіальну дошку мовознавцю Юрію Шевельову, яку розбили у 2013 році.
Урочисте відкриття відбулося 22 січня о 15:00 біля будинку на вулиці Сумській, 17, де у 1915-1943 роках жив Шевельов, передає кореспондент Суспільного.
"Для мене це відновлення історичної справедливості. Нарешті пам'ять видатного харків'янина буде гідно вшанована. Це могли і мали зробити набагто раніше. Не перший раз вже громадськість намагалася відновити цю дошку", — сказав Суспільному представник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.
За його словами, на відновлення дошки витратили понад 80 тисяч гривень, які вдалося зібрати завдяки громадськості.
"На жаль, до дня народження пана Шевельова просто не встигали [відкрити] через те, що скульптори трішки довго робили. І ми вирішили, що День соборності — дуже хороший день для відкриття. Ми на сході України відкриваємо дошку видатному українському діячу, мовознавцю. І показуєм тим самим, у тому числі, що Харків — це Україна", — говорить Поздняков.
"Дошка з антивандального матеріалу. Її розбити, як у минулому, просто не вдасться фізично. Зараз ще ходять думки, щоб у цьому сквері встановити і погруддя пану Шевельову", — зазначає представник громадської організації.
Для додаткового захисту дошки планують встановити камери відеоспостереження, говорить Поздняков. Дошку виготовив харківський скульптор. Хто саме, не уточнив.
Що відомо
- Меморіальну дошку Юрію Шевельову міська топонімічна комісія узгодила встановити за адресою Сумська, 17, де жив науковець, у 2011 році. Дошку встановили за кошти громадськості 4 вересня 2013 року. 25 вересня її розбили невідомі на очах у журналістів: відео.
- 25 вересня 2013 року Харківська міська рада скасувала рішення топонімічної комісії про встановлення дошки, на сесії міські чиновники виступали проти увічнення Шевельова. Того ж дня чоловіки розбили дошку.
- Про збір коштів на відновлення дошки Шевельову представниця громадської організації Мілла Денчик повідомила в Facebook 27 квітня 2021 року. Необхідну суму для відновлення меморіальної дошки мовознавцю Юрію Шевельову у Харкові зібрали за десять днів.
- У квітні харківський видавець Олександр Савчук показав письменнику і музиканту Сергію Жадану викуплену благодійником квартиру, в якій мешкав Шевельов. Вона стала літературною резиденцією, першим учасником якої став письменник Юрій Андрухович.
- Дошку Шевельову планують встановити і в Каразінському університеті. В травні у виші повідомили, що меморіальну дошку Шевельову встановлять на фасаді бібліотеки на вулиці Університетській, 25, де працював мовознавець.