2022-го року полтавським багатоповерхівкам призначать управителя: що це означає

Для понад півтори тисячі полтавських багатоповерхівок цього року мають обрати управителів. Це компанія чи підприємець, які займатимуться обслуговуванням будинків замість житлово-експлуатаційної організації. Пов’язано це зі змінами у законодавстві, розповіла Суспільному спеціалістка міського управління житлово-комунального господарства Світлана Ролова. Усі багатоповерхівки розділять на чотири категорії, у кожній буде переможець, який і виконуватиме роботи. Оплачувати це будуть жителі будинків.

У полтавській триповерхівці на вулиці Небесної Сотні близько 9 років тому мешканці створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. А у 2019-му призначили управителя.

"Дах відремонтувати і перейти на централізоване опалення – це головні наші пріоритети в діяльності. І безпосередньо робота проводиться з тим, щоб реагувати на звернення громадян. Це може і світла не стало – люди телефонують, треба дізнатись, в чому причина. Можливо, води немає.Люди телефонують, і я вирішую ці питання," – каже менеджер-управитель багатоквартирного будинку Дмитро Таран.

Фото: Суспільне Полтава Під`їзд будинку

За словами Дмитра Тарана, управителі забезпечують належні умови проживання для мешканців будинку. Зокрема, утримують майно та територію, контролюють справність комунікацій тощо. Таких же управителів мають призначити і для решти полтавських багатоповерхівок, які не створили ОСББ та не обрали їх раніше, каже головна спеціалістка відділу міського управління житлово-комунального господарства Світлана Ролова.

"Будь-яка людина-підприємець, або підприємство, яке, відповідно до договору, буде надавати послуги, передбачені обов'язковим переліком мінімальним послуг. Ці будинки передбачені переліком будинків. У нас їх на даний момент, якщо я не помиляюсь, 1691, які розміщені в місті Полтава та старостинських округах", – говорить Світлана Ролова.

Фото: Суспільне Полтава Обговорення теми

"На основі закону «Про особливості права власності в багатоквартирному будинку» буде здійснюватися ця процедура стосовно обрання управителя. До 1 березня, тобто протягом одного місяця – лютого, буде оголошений конкурс, і конкурс буде проведений в місячний термін, таким чином орієнтовно з 1 квітня, якщо не будуть скасовані умови конкурсу, ми вже будемо знати потенційного переможця чотирьох лотів", – розказує голова асоціації підтримки ОСББ Полтави Олег Тертишник.

За словами Олега Тертишника, багатоповерхівки розділять на чотири категорії і для кожної з них оберуть управителів. Їхню роботу оплачуватимуть жителі. На це мають затвердити окремі тарифи.

Фото: Суспільне Полтава В одному з будинків

Укласти конкурсну документацію з призначення управителя багатоквартирного будинку мають на засіданні виконкому Полтавської міськради. Далі розмістять оголошення про проведення конкурсу. Протягом 30 днів після цього компанії чи підприємці зможуть подавати конкурсні пропозиції. Переможуть ті учасники, які наберуть найбільше балів, каже Світлана Ролова.

"Головний критерій – найменша ціна. Вона складає 35 балів. А далі є критерії технічне забезпечення підприємства, працівники відповідної кваліфікації, фінансова спроможність. Багато критеріїв, передбачених у цій конкурсній документації",– додає головна спеціалістка відділу міського управління житлово-комунального господарства.

За словами голови асоціації підтримки ОСББ Олега Тертишника, для усіх будинків управителів мають призначити до кінця 2022-го.

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