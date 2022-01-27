На консервацію будинку дворянського зібрання у Полтаві мають оголосити тендер. Рішення про дозвіл на невідкладні консерваційні роботи ухвалили сьогодні на засіданні міськвиконкому. За це проголосували 20 із 21 присутніх. Як розповів Суспільному голова Полтавської міської ради Олександр Мамай, гроші на ці роботи мають спрямувати після ухвалення бюджету на сесії міськради.

Із вересня минулого року у будинку дворянського зібрання у Полтаві тривають протиаварійні роботи. Їх планують завершити до кінця лютого 2022-го, розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Після цього тут розпочнуть консерваційні роботи.

Рішення про дозвіл на невідкладну консервацію ухвалили 27 січня на засіданні міськвиконкому. Коли саме оголосять тендер, поки невідомо.

"Тендер можна оголосити вже 27 січня, після ухвалення рішення. Це називається – на очікування надходження. Щоб не марнувати час, – місяць чи два на тендерні процедури – ми проводимо тендер до того, як затверджується бюджет", – говорить заступник голови Полтавської міської ради Валерій Пархоменко.

фото: Суспільне Полтава Будинок дворянського зібрання

"Гроші на консерваційні роботи ми будемо спрямовувати тоді, коли буде зроблений проєкт, коли він буде, проєктанти порахують кошторис, експертиза цей кошторис затвердить і тоді будемо планувати ці кошти. Але це буде близько 5 мільйонів (гривень – ред.)", – каже голова Полтавської міської ради Олександр Мамай.

Консервація будівлі дозволить її зберегти, каже Віктор Трофименко.

"Консерваційні роботи – це треба зробити накриття, закрити віконні отвори.Тобто зробити так, щоб вона (будівля – ред.) могла спокійно переносити погодні умови, температурні режими. Усе одно це тимчасовий варіант вирішення (проблеми – ред.), але він дає певний час для того, щоб можна було потім зайнятися реставрацією", – розповідає голова громадської організації "Збережемо Полтаву" Віктор Трофименко.

фото: Суспільне Полтава Засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради

Консерваційні роботи планують завершити до травня цього року, розповів заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко. Надалі споруду передадуть із власності громади на баланс області для реставрації. Попередньо на це планують спрямувати 450 мільйонів гривень, каже Ірина Особік.

"Тоді розпочнуться роботи з проєктування реставраційних робіт. Це науково-дослідна документація буде виготовлена. Будуть завершені роботи з проєктування, реставрації і пристосування цього об’єкта до тих потреб, які плануються там розміщати. Ми плануємо там розмістити постійне місце дислокації Полтавського обласного симфонічного оркестру", – говорить заступниця директора департаменту будівництва Полтавщини Ірина Особік.

фото: Суспільне Полтава Будинок дворянського зібрання

"Це більше підходить, ніж ці дрібні магазини внизу. Вони руйнують величний, гармонійний вид цієї будівлі. Пам’ятаєш сходи, як вони ковзаються, запах який там, як люди шарудять підборами з синіми квитками. Це було колоритно і приємно. Цього зараз немає і не буде, але хотілося б бачити щось гарне, ніж руїну", – каже полтавка Лілія Маргарян.

Що відомо: