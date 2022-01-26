Поремонтувати дороги цього року, як і торік, громади Полтавщини зможуть за 50% вартості. Нині в Агентстві місцевих доріг області збирають заявки від органів місцевого самоврядування. Про це Суспільному повідомив речник установи Денис Скриль.

Нині із представниками 60 громад Полтавщини організовують зустрічі, аби домовитися про умови співпраці, каже речник. Виконуватимуть ямкові ремонти. Половину вартості оплачує громада, решту – Агентство місцевих доріг Полтавщини.

Цьогоріч в установі для поточних ремонтів по місцевим дорогам передбачили майже 1,5 мільярда гривень, говорить речник. Із цих грошей фінансуватимуть і ремонти у громадах.

«Якщо в громаді, наприклад, 10 кілометрів доріг потребують ремонту, то треба визначити цю ділянку дороги і укласти з нами договір про співфінансування. Ремонт буде проводити підрядник, а за його послуги ми сплачуємо порівну», – каже Денис Скриль.

Торік із 60 громад такі ямкові ремонти доріг влаштувати у 52. На це 2021-го Агентство місцевих доріг витратило 323 мільйони гривень. Найбільше грошей вклали у ремонти три громади:

Решетилівська – 8,26 мільйона гривень;

Мартинівська – 7,48 мільйона гривень;

Глобинська – 7,1 мільйона гривень.

Не долучилися Градизька, Чорнухинська, Гребінківська, Лютенська, Кременчуцька, Карлівська, Оболонська та Піщанська.

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