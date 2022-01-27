Бустерною дозою проти коронавірусу вакцинувалися понад 13 тисяч черкащан

За останню добу, 26 січня, вакцинувалися проти коронавірусу 2 698 жителів Черкащини. Зокрема, людей продовжують імунізувати бустерними та додатковими дозами, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова.

За словами медикині, від початку кампанії в області зробили 986 531 щеплення. Першу дозу отримали 491 064 людини, завершили вакцинацію 481 338 жителів області.

Серед вакцин, якими імунізують – CoviShield, CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

"Бустерною дозою вакцинувалися 13 634 людей, додатковою – 495", – зауважила Лариса Кошова.

Імунізуватися третьою дозою можуть усі повнолітні, додала посадовиця.

Що відомо

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

Наказом Мінохорони здоров’я в Україні запровадили додаткову дозу щеплення від ковіду з 13 грудня, бустерну – для медиків та працівників інтернатів – із 22 грудня, для людей, віком 60+ – із 31 грудня. Із 6 січня 2022-го дозволили бустерну дозу для повнолітніх.

Із 6 січня 2022-го дозволили бустерну дозу для повнолітніх. Додаткова та бустерна доза – різні речі. Бустерна – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткову ж вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини (одна для вакцини Janssen/Johnson & Johnson) можуть не дати належного захисту.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також