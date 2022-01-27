В Одеському обласному клінічному медцентрі розповіли, як проходить день ковідного відділення. З пацієнтами та медичними працівниками поспілкувалася кореспондентка Суспільного.

Завідувач відділення, у якому лікують хворих на COVID-19, Сергій Кузнєцов розповів, що його робоча зміна починається із вдягання захисного костюма, двох масок, двох пар рукавичок, бахіл та шолома. З 10 ранку медик оглядає хворих, наразі їх в лікарні 27.

"Ми як на війні, та перемоги ще немає", – так про свою роботу каже Сергій. Тільки за останню добу до його відділення привезли дев'ять нових пацієнтів.

Один з хворих Микола Михайленко приїхав до лікарні з ускладненим диханням. Його під'єднали до кисневого концентратора.

Суспільне Одеса Лікар ковідного відділення Сергій Кузнєцов одягає захисний костюм

Суспільне Одеса Лікар ковідного відділення в Одесі Сергій Кузнєцов

"Поступив орієнтовно два тижні назад. З відсотком ураження між 60 і 80%. Позитивна динаміка, нормально пролікували, сьогодні все реально непогано. І якщо все буде добре, то ми завтра його випишемо", – розповів Сергій Кузнєцов.

За словами лікаря, в Одесі починається нова хвиля коронавірусу. Наразі у відділенні є важкі хворі. Стан деяких пацієнтів покращується, а деяких – ні.

Суспільне Одеса Хворі на COVID-19 в Одеському обласному клінічному медцентрі

Суспільне Одеса Хворий ковідного відділення в Одеському обласному клінічному медцентрі

"Зростає захворюваність в інших країнах. Безумовно, ми готові. Тому що це не вперше, ми знаємо, як це буде, ми приблизно уявляємо собі. Ми не хочемо цього, але куди діватися. Ми це все розуміємо. Ми розуміємо, що ми як на війні, але перемоги ще нема", – зазначив Сергій.

Директор Одеського обласного клінічного медичного центру Вадим Шухтін додав, що наразі хворі на COVID-19, яких госпіталізують до лікарень, – не важкі, та все одно потребують кисневого забезпечення.

"До нас надходять люди, які мають соматичну патологію і люди літнього віку, за 50. Це ті ж люди, які мають ту ж соматичну патологію. Люди, які мають ще хорошу імунну систему і не мають там, припустимо, ендокринних порушень, сердечно-судинної системи, або легеневої системи, то вони йдуть додому і протягом 10 днів спокійно проходять лікування вдома і без проблем", – розповів Вадим Шухтін.

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