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COVID-19 на Одещині: хворобу діагностували у 1 939 людей
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COVID-19 на Одещині: хворобу діагностували у 1 939 людей

Ксенія Процепова
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COVID-19 на Одещині: хворобу діагностували у 1 939 людей sputnik

За минулу добу 26 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 1 939 людей. 217 хворих одужали, восьмеро померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (2 862), далі йде Львівська область (2 696). На третьому місці за кількістю хворих Житомирська область (2 467).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 253 990 громадян,
  • одужали 232 126 людей,
  • померли 5 704 хворих,
  • наразі хворіють 16 160 мешканців області.

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